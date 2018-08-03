Таджикистан изучает новые модели кредитных предложений для достройки Рогунской ГЭС

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан изучает новые модели кредитных предложений для привлечения средств на достройку Рогунской ГЭС. Об этом сообщил сегодня журналистам на пресс-конференции министр финансов республики Файзиддин Кахорзода.

По его словам, в настоящее время из ранее вырученных $500 млн. за счет продажи евробондов поэтапно выделяются средства на реализацию проекта. Часть оставшихся средств будут выделены до конца текущего года, передает Авеста.

«На реализацию проекта требуется более $4 млрд. На $500 млн. продано евробондов, однако обслуживание ценных бумаг требует определённые затраты. Для привлечения капитала на эти цели правительством республики изучаются кредитные модели, которые предлагают инвесторы», – подчеркнул министр.

«Сейчас разрабатывается новый механизм привлечения средств на достройку объекта, и до конца текущего года по нему будет принято решение с учетом необходимых средств для реализации проекта и потенциала обслуживания внешнего долга», – отметил он.

Файзиддин Кахорзода также отметил, что проект реализуется и ожидается, что первый агрегат гидростанции заработает в ноябре текущего года. До 2020 года один из участков дороги в районе водохранилища гидростанции попадет под затопление, и поэтому для строительства объездной дороги выделены 5,6 млн. сомони.

В Минфине также отметили, что в зоне затопления находится также часть дороги Нуробод-Рашт. Для строительства объездной дороги ведутся переговоры с международными финансовыми институтами на предмет финансирования. В частности, переговоры о привлечении $60 млн. ведутся с Азиатским банком развития.