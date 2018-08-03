Женщина скончалась от конго-крымской лихорадки на юге Казахстана

CA-NEWS (KZ) - В Кызылординской области 2 августа скончалась 37-летняя жительница Жанакорганского района региона, поступившая в инфекционную больницу с подозрением на конго-крымскую геморрагическую лихорадку (ККГЛ) – опасную инфекцию, переносимую иксодовыми клещами, сообщает «Sputnik-Казахстан».

«Жительница Жанакорганского района поступила к нам 29-го августа. Подозрение на конго-крымскую лихорадку было сразу в связи с клиническими проявлениями, и больная получила всё необходимое лечение, прописываемое в таких случаях. Медики сделали всё возможное, чтобы спасти тяжелую пациентку, у ККГЛ очень большой процент летальности, но организм женщины не справился, минувшей ночью она умерла», — рассказала главный врач Кызылординской областной инфекционной больницы Айна Мухамбетова.

Врачи говорят, что инфекцию погибшая получила со 100%-ной вероятностью от клеща.

«Семья её занималась животноводством, и сама она ухаживала за скотом, доила коров, — отметила Айна Карабузаовна. — Ввиду того, что большая часть скота у нашего населения находится на вольном выпасе, а сейчас сезон исхода иксодовых клещей, они в это время активно размножаются, возможность того, что с пастбища на скотный двор сельхозживотное принесет зараженного клеща, высока».

Семья скончавшейся кызылординки находится под наблюдением медиков, но опасности для здоровья мужа и детей погибшей нет.

«Дело в том, что дома, на начальной стадии болезни, у неё не было геморрагических проявлений, характерных для конго-крымской геморрагической лихорадки. То есть, кровотечений из носа, ушей, кожных пор. А для распространения болезни важен контакт с кровью», — пояснила Мухамбетова.

Сейчас в областной инфекционной больнице Кызылорды, лежит еще одной больной с ККГЛ — тридцатилетний мужчина, также работавший в самом неблагополучном по клещам Жанакорганском районе на стройке в сельской местности. Состояние его, как рассказали в больнице, стабильное тяжелое, поступил он несколько дней назад с высокой температурой, ознобом, болями в мышцах и подозрением на ОРВИ. Но после взятых анализов стало ясно, что у пациента такая особо опасная инфекция, как ККГЛ, и с 31-го июля он получает лечение от лихорадки.