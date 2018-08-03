В Узбекистане откроется филиал Астраханского государственного университета

CA-NEWS (UZ) - Открытие филиала российского вуза предусмотрено в постановлении правительства «О мерах по дальнейшему совершенствованию научной деятельности в области рыбоводства», сообщается в Телеграм-канале Минюста.

Постановлением одобрена программа мер по совершенствованию научной деятельности и налаживанию международного сотрудничества в области рыбоводства на 2018-2021 годы.

В программе поставлены такие задачи, как внедрение интенсивного разведения рыбы, выделение научно-технических грантов, а также выращивание венгерского карпа, тиляпии, радужной форели, черного сазана.

Кроме того, будет налажено сотрудничество с Академией наук Китая в увеличении в Узбекистане популяции «Туркистанского усача», который включен в Красную книгу, передает издание "Народное слово".