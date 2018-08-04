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  4 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Нурсултан Назарбаев провёл совещание по подготовке к пятому каспийскому саммиту

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обсудил вопросы подготовки к подписанию Конвенции о правовом статусе Каспийского моря и других соглашений. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

В совещании приняли участие руководитель администрации президента А.Джаксыбеков, министр иностранных дел К.Абдрахманов, помощник президента Н.Онжанов, министр обороны С.Жасузаков и представители центральных государственных органов.

В ходе совещания были обсуждены вопросы подготовки к подписанию Конвенции о правовом статусе Каспийского моря и других соглашений, а также рассмотрен график предстоящих международных мероприятий с участием главы государства.

«На протяжении многих лет мы готовились к проведению Каспийского саммита. Наши эксперты провели большую работу с зарубежными коллегами. Кроме того, в Туркменистане пройдет встреча глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, где мы также должны принять участие», - сказал перезидент Казахстана.

Во время обсуждения был заслушан отчет министра иностранных дел К.Абдрахманова о ходе подготовки к Пятому каспийскому саммиту.

«В рамках Пятого каспийского саммита планируется завершить процесс многолетних переговоров по определению правового режима Каспийского моря. Ключевым документом саммита станет Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, принятие которой позволит урегулировать весь комплекс вопросов, связанных с правами и обязательствами прибрежных государств по использованию Каспия», - доложил К.Абдрахманов.

Назарбаев особо подчеркнул значимость конвенции в деле укрепления взаимовыгодных экономических отношений между прикаспийскими странами и поручил продолжить работу по подготовке к проведению пятого каспийского саммита.

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