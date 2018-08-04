Нападение на туристов совершили члены ПИВТ под прикрытием знамени ИГ, - генпрокуратура Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Генеральная прокуратура Таджикистана на своем сайте 4 августа опубликовала заявление, в котором говорится, что преступники, напавшие в Дангаре на иностранных велотуристов, будучи членами террористическо-экстремистской организации – бывшей «Партии исламского возрождения» (ПИВТ) действовали на основе заранее разработанного за рубежом плана под прикрытием знамени «Исламского государства».

29 июля 2018 года на автодороге Куляб-Душанбе в результате нападения неизвестных четверо иностранных туристов были убиты и двое получили тяжкие телесные повреждения.

В тот же день по данному факту генеральным прокурором Республики Таджикистан возбуждено уголовное дело по статье 104 (убийство) уголовного кодекса Таджикистана и для немедленного задержания преступников был сформирован межведомственный штаб из числа сотрудников органов прокуратуры, внутренних дел и национальной безопасности, которые приступили к проведению необходимых оперативно-следственных мероприятий.

Следствие установило, что данное преступление на основании заранее разработанного за пределами страны плана совершили члены террористическо-экстремистской организации – бывшей «Партии исламского возрождения» (ПИВТ) жители Пянджского района Абдусамадов Хусейн, Маджидов Асомиддин, Сафаров Зафар и жители города Нурек братья Юсупов Аслиддин и Юсупов Джаъфар под прикрытием знамени так называемого «Исламского государства».

Указанные лица, с целью убийства иностранных граждан 28 июля 2018 года на территории Восейского района обнаружили группу зарубежных туристов, следовавших на велосипедах в направлении города Душанбе и взяли их под свое наблюдение.

29 июля 2018 года примерно в 15 часов 30 минут, когда 6 иностранных туристов на велосипедах достигли селения Сафобахш Дангаринского района преступники совершили на них умышленный наезд на автомобиле, после чего ножами и топором нанесли тяжкие телесные повреждения в жизненно-важные органы, после чего скрылись.

В результате этого особо тяжкого преступления, граждане США Аустин Джей и Геогхеган Лаурен Анне Муноз, гражданин Нидерландов (Голландия) Воке Рене Виллемм и гражданин Швейцарии Хамел Маркус погибли, а граждане Швейцарии Дименд Мари Клер и Поста кин Ирис с тяжкими телесными повреждениями были доставлены в центральную больницу Дангаринского района.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и активной помощи населения села Лохур местонахождение преступников было установлено и в ночь с 29 на 30 июля 2018 года руководитель этой преступной группы Абдусамадов Хусейн был задержан, а четверо других его соучастников – Маджидов Асомиддин, Сафаров Зафар, Юсупов Аслиддин и Юсупов Джаъфар при задержании в связи с оказанием вооруженного сопротивления были ликвидированы. У преступников изъята легковая автомашина и орудия совершенного ими преступления.

Следствие установило, что преступная группировка под руководством Абдусамадова Х. совершило это преступление по указанию активного члена бывшей Партии исламкого возрождения (ПИВТ) Убайдова Носирхуджи Ахтамовича.

В ходе следствия было установлено, что совершенное деяние является террористическим актом и было направлено на дестабилизацию обстановки, создания атмосферы страха и паники в обществе и нанесение ущерба имиджу Таджикистана на международной арене.

Распространение посредством интернет ресурсов кадров принесения присяги этой преступной группы террористической организации «Исламское государство» было организовано с целью отвода подозрений от террористической организации «Партии исламского возрождения», являющейся основным заказчиком этого террористического акта, отмечает генпрокуратура страны.

В процессе следствия установлены связи этой террористической группы с другими лицами, десять жителей города Нурека, в том числе двое за содействие в финансировании руководителя группы Абдусамадова Х. и 8 человек за недонесение о готовящемся террористическом акте задержаны и взяты под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.