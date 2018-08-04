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  4 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Красноярском крае при крушении вертолета погибли все пассажиры

CA-NEWS (CA) - Вертолет Ми-8 потерпел катастрофу в Красноярском крае. Как сообщили ТАСС в экстренных службах на борту вертолета компании UTair находились три члена экипажа и 15 пассажиров. Все погибли.

В правоохранительных органах отметили, что вертолет Ми-8 вылетел с аэродрома города Игарка. В 2 км южнее от места вылета он потерпел крушение, сразу после взлета.

«Рассматриваются все версии катастрофы, среди них - ошибка пилотов, техническая неисправность. Приоритетной пока нет», - добавили в правоохранительных органах.

По одной из версий, вертолет потерпел крушение в результате столкновения с грузом, закрепленным на находившемся в воздухе другом вертолете Ми-8.

Как сообщила пресс-служба правительства региона, временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Красноярского края Александр Усс уже вылетел на место падения катастрофы.

«На данный момент нам известно, что произошла трагедия, что есть погибшие. Туда же вылетели сотрудники правоохранительных органов, прежде всего МЧС. Будет осматриваться место происшествия, более точная информация будет позже», - сказали в пресс-службе.

Все обстоятельства катастрофы и другая информация сейчас уточняются. На месте ЧП работают представители оперативных служб.

В штабе по ликвидации последствий ЧС ТАСС сообщили, что на месте крушения вертолета обнаружили два бортовых самописца.

«Найдены оба черных ящика. Они будут переданы специалистам межгосударственного авиационного комитета», - сказали в правоохранительных органах.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».

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