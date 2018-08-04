ГУВД прокомментировало видеоролик о задержании подвыпивших молодых людей в центре Ташкента

CA-NEWS (UZ) - Главное управление внутренних дел Узбекистана прокомментировало видеоролик о задержании подвыпивших молодых людей в центре Ташкента, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

В социальных сетях накануне было распространено видео, на котором сотрудники ГУВД Ташкента призывают к порядку молодых людей – двоих парней и девушку, просят предъявить документы и проехать в отдел внутренних дел. Видео вызвало большой общественный резонанс. Пользователи соцсетей оставляют комментарии разного характера.

«В ночь с 5 на 6 июля, примерно в 3:30 трое молодых людей – 26-летний Артем Б., 21-летний Никита Ф. и 23-летняя Александра С. в состоянии алкогольного опьянения шли по проезжей части улицы Истиклол в Юнусабадском районе. Помимо того, что они создавали аварийную ситуацию для водителей и пешеходов, громкими криками они нарушали общественный порядок. Прибывший на место наряд патрульно-постовой службы обратился к молодым людям с просьбой покинуть проезжую часть и перейти на тротуар», – отметили в ГУВД.

Однако парни и девушка отказались выполнить требования сотрудников. На просьбу предъявить документы все трое ответили отказом: двое сослались на отсутствие документов, Артем же отказался дать в руки сотрудникам паспорт для ознакомления.

После этого сотрудники попросили молодых людей проехать с ними в отдел внутренних дел. Юноши и девушка отказались выполнить законные требования представителей закона. Более того, вели себя вызывающе, дерзили стражам правопорядка.

В отношении всех троих был составлен протокол об административном правонарушении. Суд по административным делам Юнусабадского района признал Артема Б. виновным в правонарушении, предусмотренном статьей 194 (невыполнение законных требований работника милиции) кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности и назначил ему штраф. Двое других нарушителей общественного порядка получили предупреждение.