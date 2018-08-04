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  4 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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18 человек отравились после свадьбы в Темиртау

CA-NEWS (KZ) - Поступившие в больницу Темиртау с отравлением после свадьбы идут на поправку, сообщает 24.kz.

3 августа после торжества в одном из кафе Темиртау Карагандинской области были госпитализированы 18 человек, в их числе 8-летний ребенок и беременная женщина. Как предполагают медики, это окончательное число оказавшихся на больничной койке из-за отравления. Новых обращений нет. Всего же на банкете присутствовало порядка 40 человек, почти половина которых – иногородние. Их состояние сейчас выясняют.

В заведении, где проводился праздник, уже начата внеплановая проверка. На анализы взяты пробы оставшихся после тоя продуктов.

«Со слов, все пациенты находились в одном месте в кафе. При поступлении все пациенты находились в состоянии средней степени тяжести. Необходимое лечение получают. На сегодняшний день состояние у всех стабильное, с улучшением», - отметила Батима Аханова, замдиректора центральной больницы г. Темиртау.

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