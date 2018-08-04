Президент Туркменистана поручил проанализировать систему образования на соответствие современным требованиям

CA-NEWS (TM) - 3 августа президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел заседание кабинета министров, на котором были затронуты вопросы образования в стране. Президент потребовал усилить работу над обновлением учебников и методических подходов в образовании, передает Хроники Туркменистана.

Вице-премьеру Пурли Агамырадову было приказано «досконально проанализировать работу в системе образования, в том числе учебные программы на предмет их соответствия современным требованиям», и принять меры для ускоренной реализации реформ в данной области.

Напомним, 29 апреля Агамырадов представил президенту предложения о подключении образовательных учреждений страны к высокоскоростному интернету. Глава государства отметил, что «доступ к интернету позволит внедрить передовые технологии в систему образования и повысит качество обучения». Однако качеством предложения вице-премьера остался недоволен и поручил его доработать.

22 декабря 2017 года президенту была презентована концепция совершенствования обучения иностранным языкам.

5 сентября 2017 года в стране была утверждена концепция развития цифровой образовательной системы.