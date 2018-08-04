Жители Душанбе жалуются на отсутствие воды в домах

CA-NEWS (TJ) - В самый разгар лета в Душанбе отсутствие воды в квартире создает настоящие проблемы. Семья Фируза Акобирова, одного из жителей вынуждена не спать по ночам и караулить воду: к ним вода начинает подниматься после 23 часов ночи и за пару часов они наполняют все возможные тары, передает Радио Озоди.

Мужчина отметил что своевременно платит за потребление воды, но это никак не влияет на бесперебойную подачу.

«По ночам за несколько часов мы заполняем всю посуду и ёмкости водой. Стараемся сделать резерв на два дня. Вот в такую летнюю жару мы сидим без воды», - говорит он.

Десятки других жителей этой столичной махалли также сетуют на отсутствие воды в своих квартирах. Например, Идрис Ёров сказал, что иногда вода не поднимается и ночью и они вынуждены покупать бутилированную воду. С такой проблемой сталкиваются не только жители «Ховарона», но и других махаллей – «Мехробод», Профсоюзы, «Зарафшон», а в некоторых многоэтажных домах в центре столицы вода подается по графику.

«В некоторых районах столицы нет чёткого графика подачи воды. Часто воду отключают неожиданно, без предупреждения и не знаешь что делать», - сетует Замира, жительница высотного дома в махалле «Зарафшон».

Тем временем, столичные власти заявили, что некоторые душанбинцы очень расточительны и тратят воду сверх нормы. Махмадсаид Зувайдзода, первый заместитель председателя города Душанбе, сказал, что в сутки на почти 1-миллионное население города необходимо 350 тыс кубометров воды, но производится намного больше – 870 тыс кубометров, но и этого не хватает.

«Почему жителям столицы не хватает воды? Потому что мы не можем бережно использовать ее, поливаем деревья и огороды, остужаем под проточной водой арбузы и дыни и в это время не думаем о соседях», - говорит первый зампред города.

По его словам, в таких случаях идет потребление воды сверхнормы и невозможно заполнить городской резервуар. «Поэтому приходится подавать воду по графику. У нас три водонасосные станции, из которых две действующих. Третья предназначалась для эвакуации, но сейчас мы используем и ее, но люди все равно жалуются, что воды нет», - говорит Зувайдзода.

Тем временем представители «Душанбеводоканала» отмечают, что в их компетенцию входит лишь подача воды до труб жилых домов. Проблема низкого напора воды, которая напрямую связана с износом труб в жилых домах, не имеет к ним никакого отношения.

Тема нехватки воды в столице Таджикистана поднимается не первый год. Международные исследования также показали, что лишь 57% населения страны имеет доступ к чистой питьевой воде, остальные 43% испытывают проблему с ее нехваткой.

Таджикские власти говорят, что доступ населения к чистой питьевой воде является одной из приоритетных задач, но для ее реализации необходимо не менее $2 млрд.