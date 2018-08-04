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  4 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Стала известна версия крушения вертолета с 18 погибшими пассажирами в Красноярском крае

CA-NEWS (CA) - Аварию вертолета Ми-8 в Красноярском крае спровоцировало столкновение с другим вертолетом, взлетавшим с той же площадки, сообщили «Интерфаксу» в оперативном штабе на месте ЧС.

«Предварительно, вертолет с пассажирами взлетал следом за вертолетом, перевозившим на лебедке металлоконструкцию и лопастями задел внешний груз первого вертолета», - рассказали в штабе.

Экипаж второго вертолета был вынужден сбросить груз на землю, чтобы не потерпеть крушение. Люди на его борту не пострадали.

Ранее со ссылкой на источник в экстренных службах сообщалось о том, что, по предварительным данным, в результате крушения вертолета в Красноярском крае погибли 17 человек. Между тем, по информации ГУ МЧС по Красноярскому краю, вертолет совершил жесткую посадку, на его борту находились 15 пассажиров и три члена экипажа.

Вертолет Ми-8, разбившийся в Красноярском крае, перевозил рабочих нефтяного месторождения также сообщили в оперативном штабе на месте ЧС.

«С площадки Ванкор в направлении одного из нефтяных месторождений взлетели два вертолета: один перевозил тяжелую металлоконструкцию на внешней подвеске, другой - рабочих. Пассажирский вертолет разбился на 7-й минуте полета», - отмечает штаб.

Оперативный штаб также уточнил, что метеоусловия в районе катастрофы были хорошими. Была небольшая облачность, высота облаком 2 км, видимость достаточная, без осадков, температура воздуха около 10 градусов тепла.

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