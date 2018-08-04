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  4 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Швейцария возбудила уголовное дело по факту нападения на туристов в Таджикистане
Предыстория: ИГ взяло ответственность за убийство туристов в ТаджикистанеПродолжение: Нападение на туристов совершили члены ПИВТ под прикрытием знамени ИГ, - генпрокуратура Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Генеральная прокуратура Швейцарии открыла уголовное дело по факту нападения на велотуристов 29 июля в Дангаринском районе Таджикистана, сообщает агентство Swiss. В результате нападения погибли 4 туристов: граждане США Аустин Джей и Лаурен Анне Мунотс, гражданин Голландии Воке Рене Вилльем, швейцарец Хамель Маркус. Голландец Ким Айрис и гражданка Швейцарии Дименд Мари Клер в тяжелом состоянии были доставлены в районную больницу Дангары. Еще один турист - гражданин Франции Казабат Гуиллаюм Джеан не пострадал во время инцидента.

Дело возбуждено в отношении неизвестных лиц по подозрению в убийстве, нанесении тяжких телесных повреждений, членстве или поддержке преступной организации. Также будет рассмотрено версия нападения организацией «Исламское государство», отмечается в статье.

«Это обычная процедура уголовного производства в случаях, когда было совершено нападение на швейцарских граждан», - сообщает генпрокуратура Швейцарии.

Между тем, на сайте министерства иностранных дел Швейцарии в разделе «советы путешествующим» в Таджикистане добавили информацию о смертельном инциденте. В нем также предупреждают о возможном ухудшении ситуации безопасности в регионе.

Швейцария — первая из стран, которая объявила об открытии уголовного дела по факту случившегося.

Напомним, нападение на иностранных велотуристов произошло 29 июля, примерно в 15:30 часов на автодороге Куляб-Душанбе, на территории Дангаринского района.

Автомашина «Леганза» совершила намеренный наезд на группу велотуристов, а затем, как сообщает МВД, преступники вышли из машины и начали добивать туристов ножами и топорами.

По факту нападения на туристов генпрокуратура Таджикистана возбудила угловное дело по статьям «терроризм» и «убийство». МВД страны обвинило в совершенном преступлении запрещенную в Таджикистане Партию исламского возрождения (ПИВТ), несмотря на то, что ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство».

4 августа генпрокуратура Таджикистана заявила, что ПИВТ использовала флаг и присягу ИГ для прикрытия.

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