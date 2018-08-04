В Узбекистане внедрят инновационную модель управления здравоохранением

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О мерах по внедрению инновационной модели управления здравоохранением в Республике Узбекистан», сообщает «Новости Узбекистана».

Согласно документу, в стране будет внедрена инновационная модель управления здравоохранением.

Данные меры принимаются в целях кардинального улучшения медицинского обслуживания населения, повышения эффективности системы управления здравоохранением республики, а также активного привлечения в отрасль иностранных инвестиций, внедрения общепризнанных международных стандартов и инновационных технологий.

Стратегическими целями внедрения инновационной модели управления здравоохранением определены обеспечение устойчивого улучшения показателей здоровья населения страны и уровня удовлетворенности отечественной системой здравоохранения, определяемых в соответствии с общепризнанными международными методиками, занятие на первоначальном этапе лидирующих позиций по эффективности медицинского обслуживания населения в регионе и достойного места в мировых рейтингах эффективности системы здравоохранения в дальнейшем.

Помимо этого в цели внедрения включили существенное увеличение доли частного сектора в объеме оказываемой населению медицинской помощи, повышение ее качества и доступности и создание современной системы непрерывного образования и повышения квалификации медицинских и фармацевтических работников республики, в том числе управленческих кадров, в соответствии с международными стандартами.

На базе научно-исследовательского института общественного здоровья и организации здравоохранения при министерстве здравоохранения, будет создана национальная палата инновационного здравоохранения Узбекистана со структурными подразделениями в Каракалпакстане, областях и Ташкенте.

При национальной палате будут созданы консультативный совет по внедрению инновационной модели здравоохранения в Узбекистане и фонд поддержки инновационного здравоохранения Узбекистана.

До 31 декабря 2020 года будет внедрена система регистрации врачей и провизоров, осуществляющих профессиональную деятельность в республике, а также создание их единой общедоступной электронной базы данных. с 1 января 2021 года запрещается осуществление деятельности врачей и провизоров без регистрации в национальной палате.