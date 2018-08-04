Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования Путину в связи с гибелью людей при крушении вертолета в Красноярском крае

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграму соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину, сообщает пресс-служба Акорды.

«Разделяя невосполнимую потерю, от имени народа Казахстана и от себя лично прошу передать слова соболезнования и поддержки родным и близким погибших», - говорится в телеграмме.

Напомним, вертолет Ми-8 потерпел катастрофу в Красноярском крае. На борту вертолета компании UTair находились три члена экипажа и 15 пассажиров. Все погибли.