На месте гибели иностранных туристов в Таджикистане установили памятную доску

CA-NEWS (TJ) - 2 августа на месте трагедии в селении Сафобахш Дангаринского района, в которой 29 июля погибли иностранные туристы, был установлен своеобразный памятник, сообщает «Азия-Плюс».

Фотографию памятной доски разместила на своей странице в Facebook Джана Ашурова. По ее словам, он установлен хукуматом Дангаринского района.

«Мы выражаем искренние соболезнования от имени всего таджикского народа семьям и родственникам трагически погибших в нашей стране туристов. Просим принять наши соболезнования» (We express sincere condolences on behalf of all Tajik people to families and relatives of the died tourists in our country tragically and cruelly. We ask to accept our condolences)», - написано на памятной доске.

Напомним, 29 июля в результате нападения на группу велотуристов были убиты 4 и ранены 2 иностранных туриста. Часть организаторов данного инцидента ликвидирована, другая – задержана. В причастности к убийство МВД Таджикистана обвиняет Партию исламского возрождения(ПИВТ). Между тем, ответственность за нападение на туристов взяла на себя организация «Исламское государство».

4 августа генпрокуратура Таджикистана заявила, что ПИВТ использовала флаг и присягу ИГ для прикрытия.