В Узбекистане потребители, ворующие газ, портящие счетчики и пломбы, будут платить по двойному тарифу

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане потребители, ворующие газ, портящие счетчики и пломбы, будут платить по двойному тарифу, сообщает Podrobno.uz.

Бюро принудительного исполнения инициировало внесение изменений и дополнений в правила пользования природным газом. Проект постановления кабинета Министров обсуждается на портале СОВАЗ.

Правила предлагается дополнить нормами о случаях выявления фактов несанкционированного подключения к сетям газоснабжения, умышленной порчи счетчиков и срыва пломб оптовыми потребителями.

Во всех случаях расчет потребленного газа предлагается производить из расчета работы подключенного газоиспользующего оборудования 24 часа в сутки в течение периода со дня официальной государственной регистрации потребителя (при наличии соответствующих подтверждающих документов), но не более срока исковой давности (3 года).

При этом взыскание стоимости объема газа, использованного при несанкционированном подключении, не освобождает потребителя от административной и уголовной ответственности за данное нарушение. Такой потребитель подлежит немедленному отключению от сетей газоснабжения.