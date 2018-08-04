Президент Таджикистана подписал поправки в уголовный кодекс страны

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал 4 августа ряд законов, принятых нижней палатой парламента и одобренных верхней палатой парламента Таджикистана.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в частности президент подписал законы «О защите персональных данных», «О государственных прогнозах, концепциях, стратегиях и программах социально-экономического развития РТ», о внесении поправок в уголовный, налоговый, процессульно-экономический Кодексы, а также в законы «О государственной службе», «О национальном банке Таджикистана», Конституционный закон «О референдуме РТ» и другие.

Закон «О защите персональных данных» определяет правовые и организационные основы деятельности, связанной со сбором, переработкой, сохранением и защите персональных данных.

Указанный закон регулирует определение персональных данных, биометрических персональных данных и другие термины, гарантии защиты персональных данных, порядок сбора, переработки, сохранения, защиты персональных данных, ограничения использования персональных данных, права и обязанности владельца, оператора и третьих лиц, ответственность за несоблюдение требований данного закона.

С целью усиления борьбы с коррупцией и для подведения законодательства РТ в соответствие с международными правовыми актами в Уголовный Кодек внесены поправки, согласно которым за совершение преступлений, связанных с получением и дачей взятки с отягчающими последствиями отменяются штрафные санкции, и применяется наказание в виде лишения свободы.

Также согласно поправкам в уголовный кодекс за массовые призывы к совершению террористических преступлений, или поддержки подобных призывов в интернете предусматривается уголовное наказание.

Поправки, внесенные в конституционный закон «О референдуме» определяют порядок предложения национальных и международных наблюдателей, порядок заполнения бюллетеней референдума и объявления результатов референдума.

Поправки, внесенные в законы РТ «О национальном банке Таджикистана», «О банковской деятельности», «О ликвидации кредитных организаций» и «О страховании депозитов физических лиц» определяют усовершенствование банковской системы страны, усиление контроля над платежной системой, разработку и реализацию оперативных действенных и исправительных мер, образование временных администраций и их права и обязанности, порядок раздела собственности кредитных организаций, находящихся на пороге ликвидации, улучшение состояния кредитных финансовых организаций в период финансового кризиса, исполнение государственных программ, касающихся денежно-кредитной политики.

Полный текст подписанных президентом законодательных актов будет опубликован в ближайшие дни в официальной периодической печати, отмечается в сообщении.