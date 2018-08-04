В Душанбе состоится заседание совета по туризму стран СНГ

CA-NEWS (KZ) - Заседание Совета по туризму стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) пройдет 10-11 августа текущего года в городе Душанбе, столице Таджикистана, сообщает пресс-служба исполнительного комитета СНГ.

Ожидается, что мероприятие начнется с доклада представителя Таджикистана о государственной политике в области туризма в этой стране.

Затем участники заседания обсудят ход выполнения плана мероприятий на 2018–2020 годы по реализации стратегии развития сотрудничества государств – участников СНГ в области туризма на период до 2020 года.

Реализация данной стратегии способствует, в частности, росту численности туристов из стран содружества и объема экспорта туристских услуг, повышению уровня занятости населения за счет создания новых рабочих мест в отрасли, а также увеличению количества гостиниц, других средств размещения и субъектов туристской деятельности.

Будет также рассмотрен вопрос о совершенствовании организации детского и молодежного туризма, который в странах Содружества является частью государственных систем поддержки отдыха и занятости детей во время каникул, а также в период внеклассной работы и реализации программ дополнительного образования (воспитания).

Члены Совета обсудят формы и механизмы организации статистического учета внутреннего туризма, а также меры по интенсификации туристических потоков на внутреннем рынке стран СНГ, объединению усилий в создании совместного турпродукта и продвижении его на мировом рынке.

На заседании будет избран председатель Совета на очередной срок и согласованы дата и место проведения очередной встречи, отмечено в сообщении пресс-службы.