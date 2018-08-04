Двухполосную трассу Алматы-Талгар расширят до четырех полос

CA-NEWS (KZ) - Двухполосную трассу Алматы – Талгар расширят до четырёх полос. Участок дороги протяжённостью 12,5 км был построен в 1960-х годах и сейчас не отвечает современным требованиям. Пропускная способность составляет 20 тысяч машин в сутки, что не удовлетворяет потребности автомобилистов, сообщает Almaty.tv.

За 50-летнюю историю эксплуатации трассы на дороге проводили только текущий ремонт, сообщили в акимате Талгарского района Алматинской области. После реконструкции ожидается увеличение пропускной способности машин в несколько раз.

«Дорога узкая, ДТП с каждым годом растёт. Если в прошлом году было 23 ДТП, то в этом году в первом полугодии уже 17 ДТП. В этом году двое погибли. От границы Алматы до Талгара семь посёлков, соответственно семь школ находятся», – рассказал аким Талгарского района Рыскелды Сатпаев.

Реконструкция трассы будет проведена на участке от посёлка Туздыбастау до Талгара.

«Сегодня проходимость этой дороги крайне не удовлетворяет потребности наших автомобилистов и граждан. Поэтому сейчас остро стоит вопрос максимально увеличить проходимость этой дороги и из двухполосной сделать четырёхполосную. И я считаю, что это возможно. Проектировщики уже провели исследование», – сообщил депутат мажилиса парламента РК Омархан Оксикбаев.

Специалисты «КазАвтоЖола» уже проводят сметные расчёты.

«В ближайшее время мы сделаем подсчёты, и уже к концу года мы должны объявить тендер, выявить победителя и начать подготовительные работы. Сам ремонт начнётся в 2019 году, и в том же году мы его планируем закончить», – уточнил заместитель директора Алматинского областного филиала НК «КазАвтоЖол» Куаныш Искендиров.

По предварительным подсчётам, реконструкция трассы обойдётся бюджету в 650 млн тенге (около $2 млн). При ремонте сохранят все деревья и обустроят новые тротуары, пешеходные переходы, остановочные комплексы, установят освещение.

С этого года ремонт дорог в Алматы теперь будут проводить по программе государственно-частного партнёрства. Городское управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог сейчас изучает документацию потенциальных поставщиков. По проекту профильное управление заключает договор с победителями на 4 года 5 месяцев.