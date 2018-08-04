В Ташкенте мужчина, убивший трех детей, получил пожизненный срок

CA-NEWS (UZ) - Ташкентский областной суд по уголовным делам приговорил Зохида Отабоева, в течение восьми лет убивший трех несовершеннолетних детей, к пожизненному тюремному заключению, сообщили «gazetа.uz» в медиацентре при генеральной прокуратуре.

Следствием ранее было установлено, что Зохид Отабоев (1988 года рождения, проживающий в махаллинском сходе граждан «Хонобод» Аккурганского района Ташкентской области) умышленно убил несовершеннолетних Ш. М. (2003 г. р.), Ё. У. (2005 г. р.) и О.С. (2014 г. р.) и закопал их трупы во дворе своего дома.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 97 Уголовного кодекса (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах двух и более лиц и лиц, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии).

Условно-досрочное освобождение от наказания не применяется к лицам осужденным к пожизненному или длительному сроку лишения свободы.