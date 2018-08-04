Президент Туркменистана ознакомился с сувенирной продукцией ралли «Амуль-Хазар»

CA-NEWS (TM) - 2 августа президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с сувенирной и трикотажной продукцией, подготовленной к ралли «Амуль-Хазар», сообщает Хроники Туркменистана.

В нее входят кепки, футболки, трико, часы, ручки, блокноты и другие сувениры.

Президенту также были представлены логотипы авторалли, которые будут нанесены на участвующие в гонках машины.

Отметим, что на мероприятие президент прибыл в гоночном комбинезоне, в котором в июле испытывал новый раллийный автомобиль.

Напомним, Бердымухамедов лично утверждал эмблему спортивно-сувенирной продукции Азиады-2017. Тогда сувенирную продукцию изготавливали дважды. Первая партия, на сумму в $200 тысяч, была уничтожена, несмотря на то, что глава государства утвердил ее лично, а спустя месяц раскритиковал и потребовал изменить.