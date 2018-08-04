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  4 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Турции объявил о намерении заморозить счета глав минюста и МВД США
Предыстория: США ввели санкции против Турции. Это первые американские санкции против члена НАТО

CA-NEWS (CA) - Власти Турции намерены заморозить счета министра юстиции США Джеффа Сешнса и министра внутренних дел Райана Зинке в ответ на введенные Вашингтоном санкции в отношении турецких министров, возглавляющих аналогичные ведомства. Об этом 4 августа заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре, трансляцию которого вел телеканал A Haber.

«Сегодня я отдаю приказ своим друзьям. Если у американских министров юстиции и внутренних дел есть счета в Турции, то заморозьте их», - цитирует ТАСС слова Эрдогана.

Президент Турции также подчеркнул, что «действия США по делу американского пастора Эндрю Брансона не соответствуют уровню стратегического партнерства№. Это проявление серьезного неуважения к Турции», - отметил Эрдоган.

Напомним, США ввели санкции в отношении двух турецких министров в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона, который находится в заключении в Турции с октября 2016 года. Это означает, что все американские счета и активы главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и руководителя МВД Сулеймана Сойлу заморожены. Кроме того, гражданам США запрещено заключать сделки с ними.

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