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  5 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Власти Красноярского края объявили 6 августа днем траура в связи с гибелью пассажиров при крушении вертолета
Предыстория: Стала известна версия крушения вертолета с 18 погибшими пассажирами в Красноярском крае

CA-NEWS (CA) - Власти Красноярского края объявили 6 августа днем траура в регионе в связи с гибелью 18 человек при крушении вертолета Ми-8, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края в субботу.

«Временно исполняющий обязанности губернатора Александром Уссом подписано распоряжение - 6 августа, понедельник, объявлен днем траура в регионе», - отметили в правительстве.

По данным правительства края, принято решение доставить останки находившихся в вертолете в Красноярск, а также об организации встречи и размещении родственников жертв катастрофы.

Напомним, вертолет Ми-8 авиакомпании UTair, совершавший рейс по маршруту Ванкор - Пурпе, потерпел крушение в Туруханском районе на северо-западе края, недалеко от точки взлета. По данным ГУ МЧС по краю, это произошло в 180 км северней города Игарка.

По предварительной информации, вертолет задел лопастями подвес грузового вертолета, вылетевшего ранее. На борту находились три члена экипажа и 15 пассажиров - работники «РН-Ванкор» и подрядных организаций, все они погибли.

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