В Узбекистане скончался начальник бюро принудительного исполнения, раненный ножом своим же подчиненным

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане 2 августа в больнице скончался начальник бюро принудительного исполнения (БПИ) Яккабагского района Кашкадарьинской области Бахром Джураев, на которого три месяца назад с ножом напал уволенный с работы подчиненный.

Местные врачи сообщили «Радио Озодлик», что начальник БПИ скончался от последствий ранений, нанесенных ножом.

Бывший начальник Бюро принудительного исполнения (БПИ) Яккабагского района Кашкадарьинской области Узбекистана Бахром Джураев скончался 2 августа в одной из больниц в Ташкенте.

«После того, как наш начальник Бахром Джураев уволил с работы нашего коллегу Шавката Ибратова, он напился и явился в кабинет начальника с ножом в руках. Шавкат нанес начальнику четыре удара ножом. Вначале Бахрома прооперировали в Яккабагской больнице, затем повезли в больницу в городе Карши. Оттуда увезли в Ташкент. Однако медики не смогли помочь ему, 2 августа Бахром скончался. Нам очень жаль, покойный был хорошим человеком», – сказал сотрудник БПИ.

Как сообщает один из врачей больницы скорой медицинской помощи Яккабагского района, в которой была проведена первая операция Бахрому Джураеву, начальник БПИ скончался от последствий ранений, нанесенных ножом.

«У пострадавшего в результате ножевого ранения были повреждены желудок, печень, поджелудочная железа, порезаны кровеносные сосуды. Он потерял много крови. Мы прооперировали его, три-четыре дня он пролежал в реанимации. Затем его родные увезли его в Каршинскую городскую больницу, но кажется и там ему не смогли помочь. После Джураева повезли в Ташкент. Я тоже только сегодня узнал о том, что он скончался», – рассказал один из врачей районной больницы.

Напомним, в начале мая этого года в Яккабагском районе Кашкадарьинской области уволенный с работы 3 мая сотрудник БПИ Шавкат Ибратов напал с ножом на своего начальника Бахрома Джураева. Очевидцы говорили, что бывший сотрудник БПИ, посчитавший, что его уволили незаконно, нанес своему экс-начальнику четыре ножевых ранений.

Бахром Джураев был похоронен 2 августа на кладбище в Гузарском районе Кашкадарьинской области.

Не представившийся сотрудник областного УВД сообщил, что в отношении бывшего сотрудника БПИ Шавката Ибратова, напавшего с ножом на своего начальника, возбуждено уголовное дело.

«Ранее Шавкат Ибратов обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 104 («Умышленное тяжкое телесное повреждение») УК Узбекистана. Если телесное повреждение повлекло смерть потерпевшего, то в отношении обвиняемого будет применена часть 3 статьи 104. В этом случае обвиняемому грозит срок от восьми до десяти лет тюрьмы», – сказал сотрудник УВД Кашкадарьинской области.