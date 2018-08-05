Президент Туркменистана поручил увеличить экспорт туркменских товаров

- Туркменистан, политика
- 11:32, 05 августа 2018
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CA-NEWS (TM) - 3 августа на заседании кабинета министров об итогах своей работы отчитался курирующий торговый сектор вице-премьер министр Чалы Гылыджов.
Заслушав его отчет, президент Гурбангулы Бердымухамедов приказал наращивать объем товарооборота в стране.
«Министрам совместно с союзом промышленников и предпринимателей нужно работать над вопросами увеличения объемов экспорта отечественных товаров и открытия Торговых домов Туркменистана за рубежом», — цитирует президента «Хроники Туркменистана».
Напомним, 29 июня Европейский банк реконструкции и развития провел в Ашхабаде семинар для представителей мелкого и среднего бизнеса, на котором эксперты ЕБРР рассказали о возможностях производства и реализации экспортной продукции на зарубежных рынках.