Президент Туркменистана поручил увеличить экспорт туркменских товаров

CA-NEWS (TM) - 3 августа на заседании кабинета министров об итогах своей работы отчитался курирующий торговый сектор вице-премьер министр Чалы Гылыджов.

Заслушав его отчет, президент Гурбангулы Бердымухамедов приказал наращивать объем товарооборота в стране.

«Министрам совместно с союзом промышленников и предпринимателей нужно работать над вопросами увеличения объемов экспорта отечественных товаров и открытия Торговых домов Туркменистана за рубежом», — цитирует президента «Хроники Туркменистана».

Напомним, 29 июня Европейский банк реконструкции и развития провел в Ашхабаде семинар для представителей мелкого и среднего бизнеса, на котором эксперты ЕБРР рассказали о возможностях производства и реализации экспортной продукции на зарубежных рынках.