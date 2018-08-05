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  5 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана поручил увеличить экспорт туркменских товаров

CA-NEWS (TM) - 3 августа на заседании кабинета министров об итогах своей работы отчитался курирующий торговый сектор вице-премьер министр Чалы Гылыджов.

Заслушав его отчет, президент Гурбангулы Бердымухамедов приказал наращивать объем товарооборота в стране.

«Министрам совместно с союзом промышленников и предпринимателей нужно работать над вопросами увеличения объемов экспорта отечественных товаров и открытия Торговых домов Туркменистана за рубежом», — цитирует президента «Хроники Туркменистана».

Напомним, 29 июня Европейский банк реконструкции и развития провел в Ашхабаде семинар для представителей мелкого и среднего бизнеса, на котором эксперты ЕБРР рассказали о возможностях производства и реализации экспортной продукции на зарубежных рынках.

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