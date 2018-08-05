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  5 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Подозреваемый в свержении конституционного строя в Армении генсек ОДКБ вернулся в Москву
Предыстория: Следствие разрешило генсеку ОДКБ покидать Армению для работы в Москве

CA-NEWS (CA) - «4 августа генеральный секретарь ОДКБ (организация договора о коллективной безопасности) Юрий Хачатуров вернулся из Еревана в Москву и приступил к исполнению своих обязанностей в полном объеме», - сообщает пресс-служба организации.

Напомним, специальная следственная служба Армении выдвинула обвинение в попытке свержения конституционного строя страны в отношении генсека ОДКБ Юрия Хачатурова в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года.

В 2008 году Хачатуров занимал должность начальника Ереванского гарнизона Вооруженных сил Армении. Ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать генсека ОДКБ Хачатурова, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году, и затем согласился отпустить его под залог.

Армения предложила государствам-членам ОДКБ начать процесс смены генсека организации.

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