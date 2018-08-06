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  6 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Главу управления МВД Узбекистана зарезали на рабочем месте

CA-NEWS (UZ) - Начальник Главного управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка МВД Узбекистана Дилшод Акрамов найден мертвым. По данному факту генпрокуратура страны возбудила уголовное дело по статье "Умышленное убийство с особой жестокостью".

Руководитель патрульно-постовой службы МВД Узбекистана Дилшод Акрамов найден мёртвым в своём служебном помещении. Об этом сообщает издание Газета.uz.

Как отмечается, неизвестный вошёл в рабочий кабинет сотрудника полиции и ударил его ножом, а после этого скрылся с места преступления.

В МВД страны утверждают, что напавший мужчина мог быть знакомым убитому. Управление патрульно-постовой службы Акрамов возглавлял с июля текущего года.

По данному факту генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье "Умышленное убийство с особой жестокостью".

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