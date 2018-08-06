Президент Узбекистана выразил соболезнования главе России в связи с крушением вертолета Ми-8

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в субботу выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с крушением вертолета в Красноярском крае, в результате которого погибли 18 человек. Об этом сообщается на официальном сайте главы Узбекистана.

"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с человеческими жертвами в результате произошедшего 4 августа крушения вертолета в Красноярске", - указано в сообщении.

Вертолет Ми-8 авиакомпании UTair, совершавший рейс по маршруту Ванкор - Пурпе, потерпел крушение в Туруханском районе на северо-западе края, недалеко от точки взлета. По данным ГУ МЧС по краю, это произошло в 180 км северней города Игарка. По предварительной информации, вертолет задел лопастями подвес грузового вертолета, вылетевшего ранее. На борту находились три члена экипажа и 15 пассажиров - работники "РН-Ванкор" и подрядных организаций, все они погибли.