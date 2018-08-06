На президента Венесуэлы было совершено покушение с помощью дронов

CA-NEWS (CA) - Во время выступления перед национальными гвардейцами в Каракасе была предпринята попытка покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Вблизи ложи главы государства взорвался беспилотник, начиненный взрывчаткой. Президент не пострадал, сообщает РБК.

Во время выступления президента Мадуро присутствующие вдруг посмотрели вверх, после чего телевидение показало кадры разбегающихся из парадного строя солдат, перед которыми выступал президент. После этого трансляция прервалась.

​Журналист Роман Камачо написал в своем Twitter, что, по данным источников, беспилотник был снаряжен взрывчаткой, от взрыва, который произошел вблизи президентской ложи, получили ранение несколько кадетов, однако президент Венесуэлы не пострадал и был эвакуирован.

Покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро готовили по меньшей мере полгода. Об этом рассказал «РИА Новости» министр связи и информации страны Хорхе Родригес.

По его словам, служба безопасности главы государства смогла не только предотвратить покушение, но и задержать нескольких исполнителей.

«Сейчас исполнители рассказывают о всех деталях этой операции, которая готовилась по меньшей мере шесть месяцев», — сообщил министр.

После покушения на президента Венесуэла Николаса Мадуро с помощью начиненного взрывчаткой беспилотника задержаны шесть человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.