В Монголии проходит культурно-религиозный праздник «Даншиг наадам-Хурээ цам»

CA-NEWS (MNG) - В Монголии 4 августа в местности Хой долоон худаг (вблизи столицы Улан-Батор) стартовал ежегодный культурно-религиозный праздник «Даншиг наадам-Хурээ цам», сообщает Montsame.

В первый день праздника состоялись многие религиозные обряды так, подношение мандала, почитание Дхармапалы Ваджрапани, признанного гневным буддийским защитником Монголии и монгольского народа.

Также были проведены дебаты ламов по религиозным учением, соревнования канонархов (при ламских богослужениях первым начинавший чтение молитв), конкурс мастеров по приготовлению балинов (жертвенные мучные фигурки) и национальная борьба, в которой приняли участие 256 силачей.

5 августа или во второй день праздника Даншиг в местности Хой долоон худаг состоялась торжественная и религиозная церемония - танец мистерии «Цам», в котором приняли участие более ста ламов и монахов.

Ритуал мистерии Цам является многоапсектным, театрализованным и костюмированным представлением с красочными устрашающими масками из папье-маше с изображением гневых божеств, своими размерами в 2-3 раза больше головы человека.

Этот ритуал, включающий в себя религиозный, философский, экзотерический, медицинский и культурный пласты, показывает присутствие божества на земле и отгоняет злых духов.

Являясь мостом между царством просветленных божеств и миром людей, Цам требует многочисленных и тщательных приготовлений. Задолго до начала ритуала, точнее начиная с апреля ламы, исполняющие роли персонажей, проходят длительное затворничество, созерцая то божество, которое затем будут представлять в танце.

Наряду с этим, одним из главных событий праздника стали конные скачки. В этом году в ней приняли участие 104 лошади, и к первым к финишу прискакал скакун гнедой масти коневода сомона Хархорин аймака Увурхангай З.Батбаяра.

Также прошли скачки иноходцев, где были продемонстрированы скорость и способность к иноходе. Бег иноходца завораживал всех гостей своей красотой и привлекал внимание своей необычностью.

Помимо всех этих зрелищных мероприятий, гостей и туристов привлекали интерес и внимание личные вещи Богдо-гэгээн VIII и Богдо-гэгээн IX, которые представлены на показ в специальной юрте. Немаловажной частью праздника был хуушуур (блюдо, похожее на чебуреки).

Напомним, впервые в 1639 году в честь провозглашения на престол первого Богдо-гэгээна Занабазара в местности Цагаан нуур отпраздновали праздник Даншиг.