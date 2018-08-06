Гражданин Казахстана скончался от сердечного приступа на Иссык-Куле

CA-NEWS (KZ) - Причину смерти казахстанца на Иссык-Куле назвали в МИД Казахстана. Об этом МИА «Казинформ» подтвердили в пресс-службе министерства иностранных дел РК.

«Подтверждаем смерть гражданина РК, 1979 года рождения, в поселке Бостери на побережье Иссык-Куля. Тело погибшего родственники заберут уже сегодня. Консул оказывает всю необходимую помощь. Согласно результатам судмедэкспертизы он умер от сердечного приступа», - пояснили в пресс-службе. В МИД пояснили, что погибший приехал на отдых из Шымкента.

Ранее сообщалось, что 5 августа в правоохранительные органы поступила информация о том, что в Бостери найден труп мужчины. Тело было обнаружено в номере коттеджа.