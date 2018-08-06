Число жертв от землетрясения в Индонезии возросло до 91 человека

CA-NEWS (CA) - Президент Индонезии Джоко Видодо выражает «глубокую скорбь» родственникам погибших от землетрясения магнитудой 7,0 баллов, который пришелся на остров Ломбок вечером 5 августа. Погибли по меньшей мере 91 человек и более 200 получили ранения, сообщает британское издание The Guardian.

Представитель национального агентства по уменьшению опасности бедствий в стране (BNPB) сообщил что все жертвы являются местными жителями.

Президент страны пообещал восстановить здания, поврежденные в результате бедствия, отметив, что аварийные бригады все еще рассматривают всю степень ущерба, отмечается в статье.

82 orang meninggal dunia, ratusan orang luka dan ribuan rumah rusak akibat gempabumi 7 SR di wilayah Nusa Tenggara Barat per 6/8/2018 pukul 02.30 WIB. Diperkirakan korban bertambah. Tim SAR Gabungan masih melakukan evakuasi dan penanganan darurat. pic.twitter.com/wC3jrRk1dg — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 5 августа 2018 г.

Спасательным работам мешают перебои в подаче электроэнергии, разрушенные мосты и отсутствия связи в некоторых районах.

Воскресное землетрясение также сильно ощутилось на острове Бали. Был нанесен небольшой ущерб аэропорту Бали и двум торговым центрам.

Землетрясение вызвало широкомасштабную панику в Ломбоке, когда жители бежали из своих домов после того как было объявлено предупреждение о цунами.