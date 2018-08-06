Сотрудников колонии в Карагандинской области осудили за пытки и гибель осуждённого

CA-NEWS (KZ) - Помощник начальника и оперуполномоченный АК-159/6, а также шесть осуждённых колонии в Шахтинске Карагандинской области получили от 7 до 10 лет лишения свободы, сообщает КазТаг.

«Приговором Шахтинского городского суда помощник начальника АК-159/6 Баурбек Шотаев, оперуполномоченный оперативного отдела колонии Виталий Зарецкий признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьёй 28, часть 3, а также статьёй 146, часть 3 УК РК – «Организация пыток, повлёкших причинение тяжкого вреда здоровью или по неосторожности смерть потерпевшего», а осуждённые Тимур Кирбаев, Николай Тюков, Максим Коваль, Евгений Флотский, Дмитрий Крушинский и Куанышбек Жарасбаев признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьёй 146, часть 3 УК «Пытки, повлёкшие причинение тяжкого вреда здоровью или по неосторожности смерть потерпевшего», – говорится в сообщении.

По 7 лет лишения свободы получили Баурбек Шотаев и Виталий Зарецкий с отбытием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Тимура Кирбаева приговорили к 10 годам лишения свободы, а остальным дали по 8 лет лишения свободы с отбытием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.

Напомним, 10 марта 2017 года на территории АК-159/6 один из осуждённых Валерий Чупин оскорбил учителя английского языка. На следующий день Зарецкий вызвал в свой служебный кабинет Чупина для разбирательства, а вслед за ним завхоза 2-го отряда – осуждённого Кирбаева, которому он дал указание наказать Чупина за недостойное поведение на уроке.

После этого группа из шестерых осуждённых подвергла Чупина пыткам. Его душили, били палками и пытали электротоком.

Суд установил, что Чупину не оказали своевременно медицинскую помощь. На протяжении недели он мучился от невыносимых болей и страданий. Администрации учреждения было известно о состоянии осуждённого. Однако потерпевшего не отправили в медчасть учреждения.

Когда же Чупин попал в медчасть ему ввели инъекцию, чтобы поднять давление и положили под капельницу. Затем весь медицинский персонал ушёл на праздничный концерт. И только после окончания мероприятия мужчину экстренно госпитализировали.

На следующий день медики констатировали смерть Чупина, которая наступила от травматического повреждения прямой кишки и интоксикации организма.

8 июня сообщалось, что свидетелей по делу о смертельных пытках в колонии Шахтинска взяли под защиту спецпрокуроров, так как они заявили об угрозах от сотрудников следственного изолятора.