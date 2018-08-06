Строительство таджикского участка проекта CASA-1000 планируется завершить в 2021 году

CA-NEWS (TJ) - Реализацию проекта таджикского участка CASA-1000 планируется завершить в 2021 году. Об этом сообщил журналистам председатель ОАХК «Барки точик» Мирзо Исмоилзода, передает Авеста.

По его словам, соответствующее соглашение о реализации проекта по части строительства высоковольтной линии электропередачи подписано с индийской компанией Kalpa-Taru Power Transmission Limited, которая реализует афганский участок регионального проекта по строительству линии электропередачи CASA-1000.

В энергосекторе Таджикистана отмечают, что тендер проекта включает в себя несколько лотов для выбора подрядчика по реализации ЛЭП мощностью 500 кВт – от подстанции «Датка» до Худжанда, конвертерную подстанцию, пропускной способностью 1300 мВт в Сангтуде, высоковольтную ЛЭП постоянного тока от Сангтуды до Кабула и Пешавара.

Ранее сообщалось, что общая стоимость проекта составляет свыше $1 млрд. Расходы проекта распределены следующим образом: Таджикистан – $314 млн., Кыргызстан – $209 млн., Афганистан – $354 млн. и Пакистан – $209 млн.

В роли инвесторов в Таджикистане выступают международные финансовые институты Всемирный банк (ВБ), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Исламский банк развития (ИБР), правительство Великобритании и другие.

В частности, на реализацию таджикского участка указанного проекта ВБ выделит $45 млн., ИБР- $70 млн., ЕБРР – $110 млн.