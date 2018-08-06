Таджикская делегация ознакомится с текстильной промышленностью Узбекистана

CA-NEWS (TJ) - Делегация представителей текстильной и швейной промышленности Таджикистана начала сегодня, 6 августа свою недельную ознакомительную поездку в Узбекистан.

Как сообщает представительство Международного торгового центра в Таджикистане, в состав делегации входят директора и представители семнадцати текстильных и швейных фабрик, двух консалтинговых компаний, двух университетов, Торгово-промышленной палаты, Союза развития частного сектора, а также международных организаций.

Визит предоставит делегации возможность ознакомиться с текущим состоянием текстильной и швейной промышленности в Узбекистане, а также установить прямые деловые связи с узбекскими партнерами.

Делегация посетит ведущие текстильные и швейные компании в Ташкенте, местный университет и бизнес-ассоциацию, магазины одежды, а также встретится с узбекскими коллегами, чтобы обсудить возможное сотрудничество на разных уровнях и подписать Меморандум о взаимопонимании.

Делегация Таджикистана также ознакомится с ежедневной работой узбекских текстильных и швейных компаний, общей бизнес-средой и процедурами в стране. Поездка предоставит отраслевым ассоциациям и другим институтам поддержки торговли и инвестиций, академическим кругам, а также компаниям из обеих стран возможность для установления прямых контактов и рассмотрения перспектив дальнейшего сотрудничества, включая возможности создания совместных предприятий.

Поездка организована совместно с Торгово-промышленной палатой Таджикистана, Ассоциацией «Узтекстильпром», таджикскими консалтинговыми компаниями ACT Development Group и Business Consulting Group в рамках Глобальной текстильной и швейной программы (GTEX) Международного торгового центра, финансируемой Правительством Швейцарии.