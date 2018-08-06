Утонувшую школьницу вернули к жизни после клинической смерти в Павлодаре

CA-NEWS (KZ) - Утонувшую школьницу вернули к жизни после клинической смерти в Павлодаре, передает корреспондент Tengrinews.kz. 1

4-летняя девочка едва не погибла в одном из комплексов отдыха Павлодара. По информации Павлодарской областной станции скорой помощи, инцидент произошел во второй половине дня 5 июля. Со слов очевидцев, девочка находилась в бассейне и вдруг оказалась на дне. Тонущую школьницу заметил один из подростков, отдыхавших в комплексе вместе с родными. Мальчик позвал на помощь, и посетители бросились спасать девочку.

«5 июля в 16.00 часов в службу скорой помощи поступил вызов о тонущем ребенке. Благодаря GPS-навигации диспетчеры определили, что на тот момент ближе к месту происшествия находилась 39-я бригада, и вызов в оперативном порядке был переадресован ей. Через 4 минуты эта бригада уже оказывала первую медицинскую помощь школьнице», - сообщили в Павлодарской областной станции скорой помощи.

Со слов медиков, девочка утонула, у нее наступила клиническая смерть. «Из легких ребенка было выкачано три литра воды. После реанимационных процедур девочка задышала и пришла в сознание», - отметили в скорой помощи.

Между тем очевидцы происшествия и родители спасенной девочки благодарят работника комплекса отдыха Сергея и мальчика Диму, которые первыми бросились на помощь к утопленнице. Фото спасителей очевидцы выложили в Instagram.

«Это все происходило у меня на глазах. Было очень страшно. Двое ныряли за ней, не могли вытащить. А потом прыгнул еще один мужчина, он работник этого комплекса, и вытащил. Девочка уже не дышала. Мужчина до последнего боролся за ее жизнь, до приезда врачей оказывал ей помощь. В тот момент мы все молились за то, чтобы девочка осталась жива», - рассказала одна из очевидцев.

Комментируя случившееся, пользователи соцсетей осуждают беспечность родителей школьницы, которые не уследили за ней. Люди считают, что родителей спасенной девочки стоит наказать за случившиеся.

Напомним, в июне 2011 года павлодарским медикам удалось вернуть к жизни 15-летнюю школьницу. Девочка утонула в Иртыше, купаясь в запрещенном месте. Школьница пробыла под водой 10 минут. Когда ее вытащили на берег, у девочки случилась клиническая смерть. Оказавшись поблизости, на помощь школьнице пришел врач-реаниматолог областного онкодиспансера Нурлан Рахметов. До приезда скорой мужчина делал пострадавшей искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, воспользовавшись аптечкой водных спасателей, вводил препараты. Спустя 10 минут девочка задышала.