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  6 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Петербурге у гостиницы нашли гражданку Узбекистана с переломами и травмами позвоночника

CA-NEWS (UZ) - В Петербурге у гостиницы нашли еще живую 25-летнюю девушку с серьезными травмами и ушибами. По данным АН «Оперативное прикрытие», пострадавшую доставили в больницу с многочисленными переломами и травмами позвоночника.

Личность девушки не уточняется. Известно, что она — гражданка Узбекистана. По данным врачей, на ее теле имеются травмы, схожие с повреждениями, полученными при падении с высоты.

Также СМИ сообщает, что в полицию был доставлен земляк пострадавшей. Правоохранители установили, что 60-летний мужчина находился с пострадавшей в номере гостиницы, который сняла компания из 4 или 5 человек. Оформлена комната была на имя 25-летнего гражданина Узбекистана, имеющего временную регистрацию в Петербурге.

По данному факту началась проверка.

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