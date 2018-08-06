США опровергли свою причастность к покушению на президента Венесуэлы

CA-NEWS (CA) - «Я могу с уверенностью сказать, что США не причастны к покушению на президента Венесуэлы Николаса Мадуро», - заявляет советник национальной безопасности президента США Джон Болтон в интервью телеканалу Fox News.

В ходе интервью у Джона Болтона спросили играла ли США какую-либо роль в покушении на президента Венесуэлы и какова их реакция на произошедшее. Джон Болтон отмечает, что покушение могло произойти по различным причинам в том числе вследствие коррупции и угнетения в стране.

«Если же у правительства Венесуэлы есть достоверная информация, которую они хотели бы предоставить нам и которая продемонстрирует потенциальное нарушение уголовного законодательства США, то мы серьезно ее изучим», — отметил советник Трампа, добавив при этом, что Венесуэле необходимо сфокусировать внимание на коррупцию в стране.

Напомним, 4 августа во время выступления перед национальными гвардейцами в Каракасе была предпринята попытка покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Вблизи ложи главы государства взорвался беспилотник, начиненный взрывчаткой. Президент не пострадал

В своем обращении к нации Мадуро возложил ответственность за организацию покушения на определенные силы в Колумбии и США. Ранее власти Колумбии отвергли свою причастность к попытке покушения на венесуэльского президента.

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