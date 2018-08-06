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  6 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан занял 3-место в конкурсе "Военное ралли" на АрМИ

CA-NEWS (UZ) - Команда Узбекистана заняла третье место в конкурсе "Военное ралли" Армейских международных игр-2018. Победа досталась команде России, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В общекомандном зачете победила команда Вооруженных Сил Российской Федерации. Второе место заняла команда Китая, третье — Узбекистан", — говорится в сообщении.

Впервые в истории Армейских международных игр конкурс "Военное ралли" прошел на территории Республики Тыва. Для его проведения в условиях сложной горно-степной местности была проложена раллийная трасса протяженностью более 400 километров.

В соревновании также принимали участие военные водители Арабской Республики Египет.

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