Узбекистан занял 3-место в конкурсе "Военное ралли" на АрМИ

CA-NEWS (UZ) - Команда Узбекистана заняла третье место в конкурсе "Военное ралли" Армейских международных игр-2018. Победа досталась команде России, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В общекомандном зачете победила команда Вооруженных Сил Российской Федерации. Второе место заняла команда Китая, третье — Узбекистан", — говорится в сообщении.

Впервые в истории Армейских международных игр конкурс "Военное ралли" прошел на территории Республики Тыва. Для его проведения в условиях сложной горно-степной местности была проложена раллийная трасса протяженностью более 400 километров.

В соревновании также принимали участие военные водители Арабской Республики Египет.