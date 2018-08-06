Кабинет министров Монголии определил перечень товаров не подлежащих таможенным пошлинам

CA-NEWS (MNG) - Кабинет министров Монголии принял постановление о перечне таможенных пошлин, а также устройствах и оборудовании, освобожденном от акцизов, необходимых для производства инновационных стартапов. В частности, в постановлении было исключено 11 видов оборудования для начинающих компаний которые должны быть освобождены от налогов, сообщает GoGo Mongolia.

Эти стартапы были основаны в соответствии с постановлением кабинета министров № 374 от 2014 года о создании предприятий-новичков.

Прогнозируется, что в течение следующих трех лет эти компании заработают 74,1 млрд. MNT ($30 млн) в выручке от продаж и что 7 из 11 стартапов будут производить импортно-заменительную продукцию на сумму 7,55 млрд. MNT ($3 млн) за тот же период.