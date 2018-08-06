Саудовская Аравия высылает канадского посла

CA-NEWS (CA) - Саудовская Аравия разрывает новые торговые и инвестиционные отношения с Канадой и приостанавливает дипломатические отношения после дискуссионных споров об аресте женщин-правозащитниц, сообщает Bloomberg.

Саудовская Аравия отозвала своего посла в Оттаве и дала 24 часа канадскому послу в Эр-Рияде для выезда из страны и при этом объявила его персоной нон-гранта. Канада «ищет большей ясности» по этому поводу, заявила пресс-секретарь министра иностранных дел Канады Кристиа Фриленд, отмечается в статье.

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии сослалось на замечания Фриленда и посольства Канады в Эр-Рияде, в которых критикуются аресты активистов по защите прав женщин в Саудовской Аравии, в том числе Самар Бадауи. Она является гражданином Канады, чей брат Райф Бадауи, блоггер, критиковавший правительство Саудовской Аравии, уже находится в тюрьме.

«Позиция Канады представляет собой открытое вмешательство во внутренние дела королевства», - говорится в заявлении Саудовской Аравии.

Всего два месяца назад саудовским женщинам было предоставлено право водить машину, однако в начале этого года были арестованы несколько наиболее известных женщин-правозащитников страны.

Аресты производились в соответствии с саудовскими законами, и задержанные были обеспечены всеми правами в ходе расследования и судебного разбирательства, отмечает министерство иностранных дел королевства.

«Мы глубоко обеспокоены новыми арестами гражданских активистов и борцов за права женщин в Саудовской Аравии, включая Самар Бадауи. Мы требуем от властей Саудовской Аравии немедленно отпустить их и всех других мирных борцов за права человека», - указано в сообщении внешнеполитического ведомства Канады в Twitter.