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  6 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана принял министра иностранных дел Индии

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5 августа принял министра иностранных дел Индии Сушму Сварадж, пребывающую в стране с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В ходе беседы была подчеркнута важность дальнейшего расширения и углубления полномасштабного сотрудничества между двумя странами, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной, инновационной и культурно-гуманитарной сферах.

Обсуждены перспективы реализации совместных проектов в области фармацевтики и медицины, информационных технологий, сельского хозяйства, туризма и других отраслях.

Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, представляющим взаимный интерес.

Сушма Сварадж отметила приверженность Республики Индия дальнейшему укреплению многопланового сотрудничества и отношений стратегического партнерства с Республикой Узбекистан.
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