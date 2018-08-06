Президент Узбекистана принял министра иностранных дел Индии
- Узбекистан, политика
- 12:08, 06 августа 2018
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CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5 августа принял министра иностранных дел Индии Сушму Сварадж, пребывающую в стране с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба президента.
В ходе беседы была подчеркнута важность дальнейшего расширения и углубления полномасштабного сотрудничества между двумя странами, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной, инновационной и культурно-гуманитарной сферах.
Обсуждены перспективы реализации совместных проектов в области фармацевтики и медицины, информационных технологий, сельского хозяйства, туризма и других отраслях.
Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, представляющим взаимный интерес.Сушма Сварадж отметила приверженность Республики Индия дальнейшему укреплению многопланового сотрудничества и отношений стратегического партнерства с Республикой Узбекистан.
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