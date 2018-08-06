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  6 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Госсекретарь МИД Монголии принял участие в 25-й сессии регионального форума АСЕАН

CA-NEWS (MNG) - 4 августа госсекретарь министерства иностранных дел Монголии Д.Даваасурэн принял участие в 25-й сессии регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ), в которой участвовали главы внешнеполитических ведомств стран-участников АСЕАН, также из России, КНР, США, Республики Корея, КНДР, Евросоюза, Аргентины, Турции и Японии, сообщает Montsame.

На сессии АРФ были обсуждены вопросы безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), состояния и перспективы ядерной программы КНДР, также рассматривались вопросы беженцев-рохинджа между Мьянмой и Бангладеш и достигнутые успехи на встрече глав США и КНДР в Сингапуре. На встрече госсекретарь Д.Даваасурэн выразил позицию Монголии по вопросам безопасности АТР и представил информацию о мероприятиях, которые реализует страна в этой области.

В ходе встречи Д.Даваасурэн провел двусторонние встречи с госсекретарем министерства иностранных дел Сингапура и обсудил с ним вопросы политического и торгово-экономического положения и перспективы развития сотрудничества. Стороны пришли к договоренности организовать Монголо-сингапурскую консультативную встречу в сентябре этого года в Улан-Баторе.

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