РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Туркменские паломники отправились в Саудовскую Аравию для совершения хаджа

CA-NEWS (TM) - В соответствии с распоряжением президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова специальным авиарейсом службы «Туркменховаёллары» туркменские паломники вылетели в Королевство Саудовская Аравия, передает «Туркменистан Сегодня».

В преддверии Курбан байрамы 153 граждан, представляющие все регионы и столицу, присоединятся к миллионам паломников со всего мира, которые прибывают в эти дни в Мекку и Медину для выполнения обряда поклонения священной Каабе и традиционных ритуалов.

Накануне в Ашхабаде состоялось совещание священнослужителей, паломников, а также представителей ряда ведомств, на котором были обсуждены организационные вопросы предстоящего мероприятия.

print
  • Папа римский решил бороться против смертной казни во всем мире
  • В Швеции неизвестные украли короны короля Карла IX и его жены
  • Подозреваемый в свержении конституционного строя в Армении генсек ОДКБ вернулся в Москву
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×