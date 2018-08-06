Туркменские паломники отправились в Саудовскую Аравию для совершения хаджа

CA-NEWS (TM) - В соответствии с распоряжением президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова специальным авиарейсом службы «Туркменховаёллары» туркменские паломники вылетели в Королевство Саудовская Аравия, передает «Туркменистан Сегодня».

В преддверии Курбан байрамы 153 граждан, представляющие все регионы и столицу, присоединятся к миллионам паломников со всего мира, которые прибывают в эти дни в Мекку и Медину для выполнения обряда поклонения священной Каабе и традиционных ритуалов.

Накануне в Ашхабаде состоялось совещание священнослужителей, паломников, а также представителей ряда ведомств, на котором были обсуждены организационные вопросы предстоящего мероприятия.