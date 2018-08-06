Президент Туркменистана направил соболезнования руководству Российской Федерации в связи с крушением вертолёта Ми-8

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил телеграмму соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину и председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву в связи с крушением вертолёта Ми-8 в Красноярском крае, повлёкшим за собой человеческие жертвы, сообщает «Туркменистан Сегодня».

«От имени народа и правительства страны, а также от себя лично президент Туркменистана передал слова глубокого сопереживания и поддержки в этот тяжёлый момент родным и близким погибших», - говорится в телеграмме.