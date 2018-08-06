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  6 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Душанбе и Ташкент намерены подписать около 23 новых соглашений

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан и Узбекистан намерены по итогам намеченного на 17-18 августа госвизита президента Эмомали Рахмона в Ташкент, подписать соглашение о совестном противостоянии двух государств внешней агрессии. Об этом «АП» сообщил источник в правительстве Таджикистана.

По данным источника, по итогам госвизита Рахмона в Узбекистан, в общей сложности, стороны намерены подписать порядка 23 новых документов и соглашений.

Помимо соглашений в сфере безопасности, планируется подписать также совместные документы о сотрудничестве в сферах кинематографии, гидрометеослужбы.

«Узбекистан неоднократно выражал желание изучить опыт Таджикистана в сфере упорядочения традиций, торжеств и обрядов, которые республика успешно реализовывает в течении более десяти лет. В ходе пребывания Рахмона в Узбекистане ожидается подписание соглашения о сотрудничестве и в вышеназванной сфере», - отметил источник.

Кроме того Таджикистан и Узбекистан подпишут соглашение о стратегическом партнерстве, о полной демаркации и делимитации границ двух стран.

Напомним, по итогам госвизита Шавката Мирзиёева в Душанбе 9 марта Таджикистан и Узбекистан подписали 27 соглашений, которые охватили большинство ключевых сфер таджикско-узбекского сотрудничества, самыми главными из которых были о взаимных поездках граждан и отмене визового режима.

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