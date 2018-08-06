В Таджикистане сотовый оператор проиграл суд по штрафным санкциям

CA-NEWS (TJ) - Высший экономический суд Таджикистана решил спор между мобильной компанией «Билайн» и Налоговым комитетом в пользу последнего. Иск мобильного оператора, посчитавшего штраф налогового ведомства завышенным и несправедливым, рассматривался в суде с начала этого года.

Источник в Высшем экономическом суде заявил 6 августа, что Налоговый комитет в ходе проверки компании «Таком», работающей под брендом «Билайн-Таджикистан», выявил налоговые невыплаты и наложил штраф в размере 51 млн 144 тыс сомони (около 5,5 млн долларов). Однако компания «Билайн» обратилась с иском в Экономический суд города Душанбе с требованием аннулировать данное решение. Суд отклонил иск, и компания была вынуждена обратиться в Высший экономический суд.

По словам источника, ВЭС поддержал решение первой судебной инстанции и вынес решение в пользу Налогового комитета. Он отметил, что спор был всесторонне рассмотрен и решение было вынесено на основе представленных доказательств.

Напомним, в конце января прошлого года председатель Налогового комитета при правительстве Таджикистана Нусратулло Давлатзода заявил, что налоговики выявили сокрытие налогов. В частности, «дочка» «Мегафона» МЛТ, по его словам, задолжала Таджикистану около $19,5 млн, а «Таком» – $18,9 млн.

И ранее «Билайн» пытался оспорить в суде требования Налогового комитета выплатить миллионы долларов в качестве «неуплаченных налогов». Например, в 2016 году в результате налоговой проверки были оштрафованы компании «Билайн» - на 151,3 млн сомони и «Мегафон» - на 155 млн сомони. Обе компании также пытались оспорить претензии налоговиков в суде, но потерпели фиаско.

И как итог в 2016 году компания «Билайн» заявила, что выплатила налогов на сумму около 73 млн долларов, при этом получив общую прибыль на 68 млн долларов.