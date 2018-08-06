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  6 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Гражданка Кыргызстана пыталась выехать в узбекский анклав Шахимардан по чужому паспорту

CA-NEWS (UZ) - Гражданка Кыргызстана пыталась выехать в анклав Шахимардан (Республики Узбекистан) по чужому паспорту. Сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ государственной пограничной службы (ГПС) КР в понедельник, 6 августа.

В пункте пропуска «Ак-Кыя-автодорожный» пограничный наряд задержал гражданку Кыргызстана, пытавшуюся пересечь государственную границу по чужому паспорту.
Гражданка Кыргызстана Г.М., 1985 года рождения, пыталась проехать из Кыргызстана в анклав Шахимардан (Республики Узбекистан). При прохождении паспортного контроля она предъявила пограничникам паспорт на имя М.М., 1989 г.р.

Однако в ходе идентификации личности предъявительницы паспорта с фотографией в документе пограничник выявил отличия во внешности. В ходе опроса гражданка Г.М. призналась, что использовала паспорт родственницы.

После оформления соответствующих документов задержанная была передана сотрудникам территориального подразделения МВД.

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