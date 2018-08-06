В Узбекистане мужчина, убивший детей своих соседей, приговорен к пожизненному сроку

CA-NEWS (UZ) - Мужчина в течение восьми лет убил трех маленьких детей соседей и закопал их тела у себя во дворе. Суд приговорил его к пожизненному тюремному заключению. Об этом сообщает Медиацентр при Генеральной прокуратуре.

Как отмечается в репортаже телеканла "Узбекистан24", с 2010 года в махалле «Хонобод» Аккурганского района Ташкентской области начали пропадать дети.

По результатам следствия было установлено, что житель махалли Зохид Отабоев, 1988 года рождения, похищал детей и убивал их. Потом он закапывал их трупы во дворе своего дома.

Первой жертвой Отабоева стал семилетний Шахбоз Мухуммаджанов. Убийца в июле 2010 года обманом приводит ребенка к себе домой, где сначала избивает Шахбоза, а потом убивает, удушив его. После смерти ребенка Зохид Отабоев прячет тело ребенка у себя во дворе.

В августе 2014 года жертвой Зохида Отабоева стал 9-летний сын соседа. Заманив ребенка к себе домой, он убивает ребенка и закапывает ребенка во дворе своего дома.

В ноябре 2017 года Отабоев убил трехлетнего сына соседа Зафара Азимбаева, ударив по голове ребенка с кетменем. После этого он прячет тело ребенка в яме для мусора.

Следствие установило личность убийцы и нашло тела детей во дворе дома Отабоева. Было выяснено, что он убивал детей ради мести. Отцы детей в 2010 году пошучивали над Зохидом Отабоевым из-за того, что тот не женился.

В соответствии с решением суда, Зохид Отабоев приговорен к пожизненному тюремному заключению.