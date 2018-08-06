Улицам Астаны предложили присвоить коды и индексы

CA-NEWS (KZ) - В Астане предложили приступить к постепенному внедрению индексации городских улиц, передает официальный сайт столичного акимата.

Идентификационные префиксы - это код улицы или, иначе говоря, уникальный буквенно-цифровой почтовый индекс для лучшей ориентации по городу. Новшество должно значительно облегчить работу экстренных служб, таксистов, курьеров и почтальонов, а также упростить поиск нужных мест и улиц простым гражданам.

Как сообщили в столичном центре урбанистики, соответствующий проект был рассмотрен на градостроительном совете. Принцип присвоения индексов улицам заключается в разделении города на шесть ориентировочных районов - это правый берег - запад, центр, восток и, соответственно, левый берег - запад, центр, восток. Границы разделения соответствуют естественным границам, таким как реки Есиль, Сарыбулак, Акбулак, озеро Талдыколь и канал Нура-Ишим.

В столичном центре урбанистики сообщили, что человек по индексу улицы точно будет знать, в каком районе города находится нужная ему улица и ее примерное расположение. «Индексы намного удобнее, потому как многие люди путаются в названиях или не запоминают их. Например, есть вертикальные улицы и горизонтальные. Они имеют определенный порядок - одни четные улицы, другие нечетные. В названии улицы сначала будет идти префикс улицы и цифровой показатель, например, если четный, то 2, 4, 6... То есть прослеживается логика, что следующая улица после 6 будет 8. Это работает на ориентир, и префикс дает понятие, в какой части города ты находишься. Это очень удобно для пешеходов и для автомобилистов», - сказал заместитель центра урбанистики Асхат Садуов.

«В качестве префиксов мы используем понятные людям стороны света. Есть два варианта наименований секторов: с казахским обозначением и английским. К примеру, на английском N - North, S - South и так далее», - уточнил он.

Асхат Садуов добавил, что для ориентирования лучше использовать названия сторон света на английском языке, поскольку они устоявшиеся и были бы понятны также иностранцам, приезжающим в гости в столицу: «Мы планируем детально проработать каждую улицу. Мы уже утвердили концепт, будем совместно с адресным регистром отрабатывать и уже в кадастровые данные присваивать дополнительный слой с индексом улицы. Названия улиц остаются пока прежние, добавляется лишь дополнительный слой. В адресном регистре пока все останется по-прежнему, добавится еще один показатель», - подчеркнул эксперт.

В центре урбанистики также отметили, что на данном этапе исполнителям очень важны мнение и оценка общественности по внедрению принципа присвоения индексов улицам города.